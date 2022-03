Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.03.2022.

Salzgitter (ots)

Polizei fahndet nach flüchtigem Radfahrer nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Joachim-Campe-Straße/Einmündung Albert-Schweitzer-Straße, 09.03.2022, 10:15 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren zwei Pkw (Ford/Audi) die Joachim-Campe-Straße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße und beabsichtigten nach rechts in diese abzubiegen. Plötzlich habe der vorausfahrende Ford stark abbremsen müssen, da ein Radfahrer die Straße bei rot zeigender Lichtsignalanlage überquert hatte. Der hinter dem Ford fahrende Audi sei schließlich auf den Ford aufgefahren. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision zwischen dem Ford und dem Unfall verursachenden Radfahrer. Der Radfahrer kam zu Fall und schlug auf der Motorhaube des Ford auf. Anschließend flüchtete der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 60-70 Jahre, benutzte ein schwarzes Rad.

Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu melden.

Tätlicher Angriff gegen Polizeivollzugsbeamte durch zwei Beschuldigte.

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 14.03.2022, ab 16:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es in der Berliner Straße zu einer Körperverletzung gekommen sein. Polizeibeamte wurden daraufhin zum Einsatzort entsandt. Bei der Überprüfung des vermeintlichen Verursachers stellte sich heraus, dass gegen den 31-jährigen Mann ein offener Haftbefehl bestand. Daraufhin begab sich dieser in eine Wohnung. Im weiteren Einsatzverlauf habe schließlich eine 30-jährige Frau durch Kneifen auf einen Polizeibeamten eingewirkt. Der 31-jährige Täter habe zudem auf einen Polizeibeamten eingeschlagen, welcher durch den Angriff im Gesicht verletzt wurde. Die Beamten verbrachten den Beschuldigte zur Dienststelle. Nach der Bezahlung eines haftbefreienden Betrages konnte der Täter die Dienststelle wieder verlassen.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Noch am selben Tag gegen 21:00 Uhr habe der 31-jährige Täter in einem Lebensmittelgeschäft in der Neißestraße eine Flasche alkoholischer Getränke entwendet. Auf seiner anschließenden Flucht soll er eine 56-jährige Zeugin geschubst und zu Boden gestoßen haben. Die alarmierte Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und leitete ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

