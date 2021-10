Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in U-Bahn - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2110008

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagabend (02. Oktober 2021) kam es in der U72 zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf zwei Personen verletzt wurden. Die Tatverdächtigen flüchteten von der Haltestelle Europaring in Ratingen in zunächst unbekannte Richtung. Sie konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die Polizei gestellt werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:10 Uhr kam es in der aus Richtung Düsseldorf kommenden U-Bahn U72 zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den Fahrgästen. Als ein 28-jähriger Ratinger sich über die aggressive Stimmung eines Trios beschwert hatte, wurde er von einem der Drei unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 26-jährige Begleiterin des Ratingers versuchte zu vermitteln und wurde von einem der Männer ebenfalls geschlagen. Anschließend verließ das Trio an der Haltestelle "Europaring" die Bahn und entkam zunächst unerkannt.

Der 28-Jährige informierte folgerichtig die Polizei, welche die flüchtigen Tatverdächtigen, einen 20-jährigen Düsseldorfer sowie einen 17-jährigen Duisburger, im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellen konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Sowohl der 28-jährige Ratinger als auch seine 26-jährige Begleiterin konnten leichtverletzt ihren Weg fortsetzen. Eine erstmedizinische Versorgung war nicht notwendig.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen in der U-Bahn tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell