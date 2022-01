Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl

Jena (ots)

In den Morgenstunden des 01.01.2022 kam es in Jena Lobeda zu einer Streitigkeit zwischen einer 20jährigen und ihrem ebenfalls 20jährigen Freund. Hierbei schlug der Mann die Frau auf offener Straße. Weiterhin entwendete er ihr unter Einsatz von Gewalt diverse Tabakutensilien. Die 20jährige wurde hierbei leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Behandlung. Der 20jährige flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Zum oben genannten Sachverhalt bittet die Polizei Jena um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03641/810.

