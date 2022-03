POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.03.2022.

Peine (ots) - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen Am 14.03. musste die Polizei in Peine zwei Unfälle aufnehmen, bei denen Personen verletzt worden sind. Gegen 13:30 Uhr übersah der 35-jährige Fahrer eines Opel an der Einmündung Straße "Am Ottos Hof" in die "Ostrandstraße" einen 30-jährigen Fahrradfahrer. ...

mehr