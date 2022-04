Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Firmengebäude (25.04.2022)

Unterkirnach (ots)

Einen Einbruch in eine Firma auf der Straße Roggenbachweg hat ein Sicherheitsdienst am Montagabend gegen 22 Uhr der Polizei gemeldet. Unbekannte hebelten eine Tür einer Firma für Elektromaschinen auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob es ihnen gelang, etwas zu stehlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges bemerkt haben werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell