Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen (22.04.2022)

Hüfingen (ots)

Sechs Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt über 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 verursacht hat. Eine aus Richtung Blumberg kommende 84-jährige Mercedes Fahrerin wollte an der Einmündung zur Landesstraße 181 nach links in Richtung Hüfingen abbiegen. Dabei übersah sie einen mit fünf Personen besetzten Mercedes Sprinter mit Anhänger im Gegenverkehr und stieß heftig mit diesem zusammen. Der Kleinbus prallte anschließend noch gegen einen im Einmündungsbereich wartenden VW Golf einer Fahrschule. Die Unfallverursacherin erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Insassen des Sprinters erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Kleinbus und das Auto der Unfallverursacherin hatten nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell