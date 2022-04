Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn- Mariazell /Lkr. Rottweil) Garageneinbruch- Fahrrad gestohlen (24.04.2022)

Mariazell (ots)

In eine verschlossene Garage eines Wohnhauses in der Hardter Straße sind unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag eingestiegen. Die Unbekannten hebelten im Zeitraum zwischen 2.00 Uhr bis 3.30 Uhr ein Fenster der Garage auf und gelangten so unbemerkt in den Innenraum. Die Täter erbeuteten ein schwarz- grünes Mountain- Bike der Marke Cube, Typ Stereo 120 HPA, im Wert von 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder mögliche Täter in den frühen Morgenstunden im Bereich Mariazell aufgefallen sind, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422 2701-0, oder jede andere Polizeidienststelle zu benachrichtigen. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Landkreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741 / 477-301 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell