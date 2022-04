Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Brand eines gewerblichen Gebäudes in der Hauptstraße (24.04.2022)

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Brand in einem gewerblich genutzten Gebäude und in der Folge zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften ist es am Sonntagabend am Ende der Hauptstraße von Aldingen gekommen. Kurz nach 19 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle der Brand in dem von vier Unternehmen gewerblich genutzten Gebäude nahe der Abzweigung zur Bahnhofstraße gemeldet, woraufhin die Feuerwehr der Abteilungen Aldingen, Aixheim und Spaichingen unter Leitung von Gerd Borchert mit 12 Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften ausrückte. Vorsorglich fuhren auch mehrere Rettungsfahrzeuge sowie die DRK-Ortsgruppen Aldingen und Aixheim zu dem gemeldeten Brand, der - aus bislang unbekannter Ursache ausgehend von einem Raum eines eingemieteten Zahntechnikunternehmens - bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatte. Neben dem Zahntechnikunternehmen sind in dem Gebäude auch eine Werkstatt, eine Schreinerei sowie ein Flohmarkt angesiedelt. Trotz sofortigem Löscheinsatz konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass von dem Brand die Räumlichkeiten des Zahntechnikunternehmens, der Dachstuhl und auch Decken und Wände der benachbarten Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nach erster Schätzung entstand Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

