Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Handygeschäft in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (29.03.2022) auf Mittwoch in der Innenstadt ein Handygeschäft auf und stahlen ein Smartphone. Ein 23-jähriger Zeuge hielt sich, gegen 00.00 Uhr, in der Elberfelder Straße auf. Aus der Richtung des Handygeschäftes hörte er plötzlich ein Klirren. Als er in die Richtung sah, konnte er noch drei Jugendliche auf Fahrrädern in Richtung des Volksparks wegfahren sehen. Die alarmierten Polizeibeamten erkannten, dass die Glastür des Geschäftes zerbrochen war. Im Verkaufsraum versuchten die Unbekannten dann, mehrere Handys aus den vorhandenen Sicherungen zu reißen. Es gelang ihnen, ein hochwertiges Smartphone zu stehlen. Eine Fahndung nach möglichen Tätern verlief ohne Erfolg. Die Beamten übergaben den Tatort an die Kriminalpolizei und leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (sen)

