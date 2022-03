Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger steigt neben Streifenwagen von E-Scooter ab - Kein Versicherungsschutz

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstagmorgen (29.03.2022) hielten Polizeibeamte in Altenhagen einen 17-jährigen Hagener an, der auf einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Der Jugendliche fuhr, gegen 09.15 Uhr, auf der Feithstraße in Richtung Eppenhausen an dem Streifenwagen der Beamten vorbei. Als er sie wahrnahm, stieg er von dem Roller ab und schob ihn weiter. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten dann fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz vorlag. Sie untersagten dem 17-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

