Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradbörse in der Jugendverkehrsschule am Ischelandteich

Ein Dokument

Hagen (ots)

Am Sonntag (03.04.2022) findet in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr wieder die Fahrradbörse in der Jugendverkehrsschule in Altenhagen statt. Dort können gebrauchte Fahrräder getauscht, verkauft oder gekauft werden. Wer möchte, kann sein Fahrrad auch von einem Zweiradmechaniker-Meister überprüfen lassen. Händler dürfen an der Fahrradbörse nicht teilnehmen. Beamte der Verkehrssicherheitsberatung der Hagener Polizei begleiten die Veranstaltung zusammen mit Vertretern der Stadt Hagen und der Verkehrswacht Hagen. Ganz wichtig: Kinder dürfen in der Jugendverkehrsschule nur mit einem Helm Fahrrad fahren. Das gilt auch für kurze Probefahrten. Vergessen Sie also nicht, einen Fahrradhelm mitzubringen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell