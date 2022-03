Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte rollen zwei Autoreifen auf die Fahrbahn der Eckeseyer Straße

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter rollten am Montagnachmittag (28.03.2022) zwei PKW-Reifen auf die Fahrbahn einer Straße in Altenhagen und trafen dabei das Auto einer vorbeifahrenden 67-jährigen Hagenerin. Sie war, gegen 17.25 Uhr, mit ihrem weißen Smart auf der Eckeseyer Straße in Richtung Vorhalle unterwegs. Von rechts rollten plötzlich die zwei Reifen auf die Fahrbahn. Einer davon traf den PKW der Hagenerin und riss ein Verkleidungsteil ab. Als die Polizeibeamten hinzu kamen lag der Reifen mittig auf der Fahrbahn, der Zweite war bis auf den gegenüberliegenden Gehweg gerollt. Mögliche Täter trafen sie vor Ort nicht an. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

