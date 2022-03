Polizei Hagen

POL-HA: Mann am Hauptbahnhof von vier unbekannten Jugendlichen angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht von Montag (28.03.2022) auf Dienstag griffen vier bislang unbekannte Jugendliche am Hauptbahnhof einen 26-jährigen Mann an. Der Schalksmühler hielt sich, gegen 00.10 Uhr, auf dem Berliner Platz auf. Dort kamen die vier Angreifer auf ihn zu und schlugen auf ihn ein. Ein 37-jähriger Zeuge sagte den Polizeibeamten, dass der 26-Jährige durch die Schläge zu Boden gestürzt ist. Danach trat ihm einer der Unbekannten gegen das Gesicht. Alle vier Personen gingen anschließend in Richtung Altenhagen weg. Der Zeuge sagte, dass die Täter circa 15 - 17 Jahre alt und zwischen 160 cm und 175 cm groß waren. Der Angreifer, der dem 26-Jährigen gegen das Gesicht getreten hat, hatte eine athletische Statur, schwarze Locken und trug eine weiße Weste sowie eine schwarze Mütze. Ein weiterer Unbekannter trug eine rote Weste. Die übrigen Täter hatten ebenfalls dunkle Haare. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Der 26-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell