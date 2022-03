Polizei Hagen

POL-HA: 19-jähriger Motorradfahrer und seine Sozia bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzten sich am Samstagnachmittag (26.03.2022) in Haspe ein 19-jähriger Motorradfahrer und seine 19-jährige Mitfahrerin leicht. Die beiden Hagener waren, gegen 15.00 Uhr, mit dem Suzuki-Motorrad auf der Tückingstraße unterwegs. Sie fuhren in Richtung Haspe. An einer Ampel an der Einmündung zur Straße im Lindental rutsche das Zweirad weg und die beiden 19-Jährigen stürzten. Dabei verletzten sie sich leicht und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Polizeibeamten Betriebsmittel auf der Fahrbahn, die für einen glatten Untergrund und somit das Wegrutschen der Reifen sorgten. Ob es sich dabei um Öl handelte, konnte nicht endgültig geklärt werden. Der an dem Motorrad entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (sen)

