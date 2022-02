Polizei Düren

POL-DN: Beim Türöffnen Fahrradfahrerin übersehen

Düren (ots)

Eine 48- Jährige Fahrradfahrerin wurde auf der Euskirchener Straße bei einem sogenannten Dooring-Unfall leicht verletzt. Ein in einem Pkw mitfahrendes Kind hatte die Beifahrertür geöffnet und die Frau auf ihrem Fahrrad übersehen.

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr parkte eine 36- Jährige aus Düren ihren Pkw in einer an der Euskirchener Straße. Eine 48- Jährige, ebenfalls aus Düren befuhr mit ihrem Fahrrad den Geh/Radweg entlang der Euskirchener Straße. Als der 6- jährige Sohn der Pkw-Fahrerin die Beifahrertür öffnete, konnte die Fahrradfahrerin nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Lenker gegen die geöffnete Tür. Hierdurch kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Pkw waren keine Schäden erkennbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell