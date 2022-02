Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit E-Scooter

Düren (ots)

Leichte Verletzungen trug eine E-Scooterfahrerin am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in Düren davon.

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 83-Jähriger aus Düren mit seinem Pkw die Oberstraße und beabsichtigte, nach links auf die Stürtzstraße abzubiegen. Nachdem er Fußgänger die Stürtzstraße queren ließ, fuhr er an und übersah eine 29- jährige Frau aus Hürtgenwald, die mit ihrem E-Scooter die Oberstraße aus Richtung Markt kommend in Fahrtrichtung Zülpicher Straße befuhr. Die 29-Jährige kam durch die Kollision zu Fall und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw sowie am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

