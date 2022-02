Polizei Düren

POL-DN: Nach Kollision mit der Leitplanke geflüchtet

Düren (ots)

Ein Unfall auf der Bundesstraße 264 am frühen Mittwochmorgen sorgte im Berufsverkehr für Verkehrsbehinderungen. Ein Pkw-Fahrer fuhr in eine Leitplanke und flüchtet anschließend zu Fuß.

Gegen 06:20 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Pkw auf der Bundesstraße 264 aus Richtung Langerwehe kommend in Fahrtrichtung Düren. Kurz vor der Behelfsbrücke am Ortseingang von Düren geriet der Fahrer aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Fahrer flüchtet zu Fuß und ließ sein Auto stehen. Die Ermittlungen beim Fahrzeughalter führten zu einem 22-Jährigen aus Düren, der die Fahrt jedoch bestreitet. Warum, war den Beamten auch schnell klar: Der Pkw war geborgt und der 22- Jährige hat keine Fahrerlaubnis. Der junge Mann sieht nun einem umfangreichen Strafverfahren wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Düren hat die Ermittlungen aufgenommen. Das geborgte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Berufsverkehr auf der Bundesstraße 264 durch Polizeibeamte geregelt.

