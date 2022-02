Polizei Düren

POL-DN: Fahrt endete am Baum

Merzenich (ots)

Eine Auslieferungsfahrt endete am Montagabend auf der B264 zwischen Merzenich und Golzheim mit einem Schwerverletzten, einem Leichtverletzten und einem Totalschaden.

Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Merzenich mit einem Pkw die B264 aus Richtung Merzenich kommend in Fahrtrichtung Golzheim. Mit dem Fahrer befand sich ein 20-Jähriger aus Düren im Fahrzeug. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer verletzt und einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der total beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Die B264 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell