POL-DN: Geld aus Firmentresor entwendet

Linnich (ots)

Von Sonntag auf Montag gab es einen Einbruch in eine Firma in Linnich. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Firmengebäude in der Straße Im Gansbruch wurde am Sonntag um 12:30 Uhr verschlossen. Am Montag um 06:30 Uhr fiel dem 40 Jahre alten Firmeninhaber aus Erkelenz auf, dass eingebrochen worden war. Laut Spurenlage hatten Unbekannte zunächst versucht, zwei Fenster aufzuhebeln, was misslang. Erst bei dem dritten Fenster hatten sie Erfolg und gelangten so in die Geschäftsräume. Hier durchsuchten sie zunächst Schränke und Schubladen im Eingangsbereich, bevor sie den Büroraum betraten, in dem sich auch der Tresor befand. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die zwischen Sonntag, 12:30 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Im Gansbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

