POL-DN: Entwendeter Kastenwagen in den Niederlanden aufgetaucht - ein weiterer bleibt verschwunden

Düren (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden in Düren Hoven gleich zwei Sprinter entwendet. Einer wurde in den Niederlanden nach einem Unfall wieder aufgefunden.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, wandte sich die Polizei Maastricht an die Polizei Düren und teilte mit, dass man unmittelbar hinter der deutsch-niederländischen Grenze einen blauen Mercedes Sprinter aufgefunden hätte. Alle Spuren deuteten darauf hin, dass das Fahrzeug entwendet wurde. In dem aufgefundenen Kastenwagen fanden die niederländischen Beamten einen Fahrzeugschein eines weiteren Mercedes Sprinters mit dem Dürener Kennzeichen DN-TG42. Ermittlungen bei der Fahrzeugbesitzerin ergaben, dass der aufgefundene Sprinter am Montagabend gegen 20:00 Uhr auf der Birkesdorfer Straße abgestellt und tatsächlich entwendet wurde. Während der Ermittlungen machte sich ein 24-Jähriger aus Düren-Hoven bemerkbar. Auch sein Sprinter, den er am Montag gegen 13:00 Uhr auf der Birkesdorfer Straße abgestellt hatte, stand nicht mehr am Abstellort. Zu diesem Sprinter gehörte der aufgefundene Fahrzeugschein mit dem Kennzeichen DN-TG42.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zur Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs sagen können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

