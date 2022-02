Polizei Düren

POL-DN: Die Sturmbilanz der Polizei

Kreis Düren (ots)

Seit Donnerstagmorgen, 06:00 Uhr, bis Montagmorgen, 06:00 Uhr, zählte die Polizei des Kreises Düren 63 witterungsbedingte Einsätze.

Bei insgesamt zehn auf das Wetter zurückzuführenden Verkehrsunfällen wurde unter anderem eine 40-jährige Fahrradfahrerin in Düren auf der Bismarckstraße am Freitag gegen 17:54 Uhr bei einem Sturz leicht verletzt und es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6000 Euro. 44 Mal rückte die Polizei wegen umgestürzter Bäume, Zäune, Warnbaken und Schilder sowie herabgefallener Dachziegel aus. In Niederzier wurde die Polizei durch die Feuerwehr um Amtshilfe gebeten. Hier hatte der Sturm in der Kölnstraße das Dach eines Hauses zur Hälfte abgedeckt. Die Polizei sperrte daraufhin den Gefahrenbereich ab.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell