POL-DN: Traktor und Häcksler aus Scheune geklaut

Aldenhoven (ots)

In der Nacht von Donnerstag (17.02.2022) auf Freitag (18.02.2022) wurde in Schleiden ein roter Traktor samt Häcksler aus einer Scheune entwendet.

Um 19:00 Uhr stellte der Besitzer des Traktors diesen unter der Scheune ab, die über einen Verlängerungsweg der Langweilerstraße erreichbar ist, Am nächsten Morgen, gegen 06:00 Uhr, musste er feststellen, dass das Fahrzeug samt angehängten Häcksler entwendet worden war. Beschädigungen an einem Gittertor legen den Verdacht nahe, dass der oder die Täter sich durch Öffnen des Tores Zugang zu dem umfriedeten Bereich verschafften. Sie starteten den Traktor auf unbekannte weise und fuhren dann über die Verlängerung der Langweilerstraße davon. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Traktor der Marke Case, an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-FT30 angebracht war. Der am Traktor angebrachte Häcksler ist gelb.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

