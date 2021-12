Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Donnerstagabend, 30.12.2021, und Freitag, 31.12.2021, 10:45 Uhr, wurde ein, auf einem Parkplatz in der Höckelböschstraße in Idar-Oberstein, ordnungsgemäß geparkter blauer Fiat Punto PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzen die Motorhaube des dort abgestellten Fahrzeugs. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung an dem PKW machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

