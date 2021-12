Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, Sachschaden Vorgarten und Einfahrtsbereich

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, den 30.12.2021, ereignete sich tagsüber in der Saarstraße in Hermeskeil, Höhe der Hausnummer 38a, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Dabei hat der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug vermutlich auf der Wiese eines Privatgrundstücks gewendet und anschließend den Randstein, sowie den Pflasterbelag des Grundstücks beschädigt. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

