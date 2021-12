Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW durch Absperr-Element

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Donnerstag, 30.12.2021, 18:00 Uhr, und Freitag, 31.12.2021, 08:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Anwesen in der Jenaer Str. 52 ordnungsgemäß geparkter PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter legten ein zuvor an der Bushaltestelle in der Jenaer Straße entwendetes Absperr-Element auf das Dach des Fahrzeugs, wodurch an diesem Kratzer entstanden. Durch Zeugen konnten am gestrigen Abend drei Jugendliche im Bereich der Tatörtlichkeit dabei beobachten werden, wie diese Unfug mit diversem Sperrmüll betrieben. Ob diese auch für die Sachbeschädigung an dem Fahrzeug verantwortlich sind, ist bislang unklar. Zeugen, welche Hinweise zu den drei Jugendlichen geben können, oder welche sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell