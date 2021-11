Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Scooter Fahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochabend gegen 17.00 Uhr, beabsichtigte eine 25-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW von der Puisstraße nach rechts in die Sutthauer Straße einzufahren. Im dortigen Kreuzungsbereich übersah sie die von links kommende 22-Jährige, die mit ihrem E-Scooter stadtauswärts fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, infolgedessen die Frau zu Fall kam. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war sie ansprechbar und wurde umgehend durch einen Notarzt versorgt. Die Frau aus Osnabrück wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und stationär in einem Krankenhaus behandelt. Während der Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

