Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Pkw durch unbekannten Täter beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr wurde ein Anwohner durch mehrere Knallgeräusche in der Süsterstraße aufmerksam. Als er auf die Straße ging, um sich nach dem Grund der Geräusche zu erkundigen, stellte er fest, dass die Außenspiegel von drei geparkten Autos auf Höhe der Hausnummer 45 beschädigt wurden. Vermutlich ist der unbekannte Täter in Richtung stadtauswärts gegangen. Die Polizei konnte Spuren sichern. Personen, die zur o.g. Zeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

