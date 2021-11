Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: SOKO Dustin erfolgreich - Vermisster 11-Jähriger wohlauf in Bayern aufgefunden.

Bad Essen (ots)

Am Dienstagabend haben die Ermittler der SOKO "Dustin" mit Unterstützung der bayrischen Polizei den seit über sieben Wochen vermissten 11-jährigen Dustin H. aus Bad Essen wohlauf in einer Wohnung in Bad Bocklet (Landkreis Bad Kissingen) aufgefunden. Die Hintergründe des Verschwindens werden derzeit noch aufgeklärt. Dustin wurde vor Ort in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit beendet. Die Polizei aus Osnabrück bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos des 11-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.

