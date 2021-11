Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: 24-Jährige bei Unfall tödlich verletzt

Dissen (ots)

Am Dienstagmittag ist es in der Industriestraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Lkw die "Dissener Heide" und beabsichtigte an der Einmündung zur "Industriestraße" nach rechts in diese einzubiegen. Dabei erfasste der Lkw aus bislang ungeklärter Ursache eine 24-Jährige Fußgängerin und verletzte diese schwer. Die junge Frau aus Lengerich wurde umgehend medizinisch betreut. Ein Rettungshubschrauber wurde für einen sofortigen Transport in ein Krankenhaus angefordert. Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte erlag die 24-Jährige noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste vor Ort medizinisch betreut werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Lkw beschlagnahmt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern zu Stunde an.

