Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum nach Feuer gefällt

Feldengel (ots)

Erneut musste die Feuerwehr in Feldengel ausrücken. Gegen 21 Uhr heulten am Mittwochabend die Sirenen. Die Feuerwehr rückte aus, zu einem Pflaumenbaum. Dort hatten Unbekannte Stroh in den morschen Baum abgelegt und versucht es anzuzünden. Es blieb beim Versuch, da lediglich ein Schwelbrand entstand. Der Baum konnte nicht gerettet werden, ihn mussten die Kameraden der Feuerwehr fällen.

