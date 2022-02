Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Brand in der Nacht

Jülich (ots)

Am 19.02.2022 brannte ein geparkter Pkw in der Luise-Kückhoven-Straße in Welldorf-Güsten völlig aus. Nachdem Anwohner gegen 00.15 Uhr ein Knallgeräusch wahrnahmen, erblickten sie das bereits brennende Fahrzeug auf der dortigen Parkfläche. Das Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr zwar zügig gelöscht werden, allerdings entstand auch leichter Gebäudeschaden an einem angrenzenden Wohnhaus. Wer im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen weitergehende Feststellungen machte, wird gebeten sich bei der Polizei Düren 02421-949-6245 zu melden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

