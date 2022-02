Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der L12 - Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Langerwehe (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag in Langerwehe ereignete.

Ein 40 Jahre alter Mann aus Stolberg befuhr mit seinem Pkw gegen 13:45 Uhr die L12, aus Richtung Schevenhütte kommend, in Fahrtrichtung Langerwehe. Vor ihm befand sich eine Zugmaschine mit Anhänger, am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 36-Jähriger, ebenfalls aus Stolberg. Der 40-Jährige wollte die Zugmaschine in Höhe der Ortslage Heistern überholen. Er setzte zum Überholvorgang an, hierbei übersah er nach eigenen Angaben ein entgegenkommendes Fahrzeug. Auch eine Vollbremsung konnte die anschließende Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Sowohl der 40 Jahre alte Unfallverursacher als auch der Führer des entgegenkommenden Pkw, ein ebenfalls 40 Jahre alter Mann aus Stolberg, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Krankenwagen brachten die schwer verletzten Fahrzeuginsassen in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer der Zugmaschine blieb unverletzt.

