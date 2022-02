Polizei Düren

POL-DN: Der Sturm im Kreis Düren

Die Polizei Düren musste von Mittwoch 06:00 Uhr bis Donnerstag, 08:00 Uhr aufgrund des Sturmtiefs insgesamt 18 Mal ausrücken.

Neben diversen umgestürzten Bäumen, Gefahrenstellen durch herabgefallene Äste auf Straßen, durch den Sturm umgedrückte Beschilderungen, sowie zwei Verkehrsunfällen mit leichtem Sachschaden, ereignete sich in Mariaweiler ein Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten, der ebenfalls auf das Wetter zurückzuführen ist. Am Mittwochabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 22-Jährige aus Hürtgenwald in Mariaweiler die Lommessemstraße in Fahrtrichtung Gürzenich. Aufgrund des plötzlich einsetzenden Starkregens übersah die junge Fahrerin einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und fuhr auf diesen auf. Hierdurch erlitt sie leichte Verletzungen. Das Fahrzeug der 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro.

