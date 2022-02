Polizei Düren

POL-DN: Sprinter in Merzenich und Langerwehe geklaut

Merzenich/Langerwehe (ots)

Von Montag auf Dienstag wurden zwei geparkte Transporter von Unbekannten entwendet.

Der Sprinter, der in Merzenich entwendet wurde, wurde am Montag um 12:00 Uhr auf einem Parkstreifen seitlich der Straße "An der Windmühle" geparkt. Am Dienstag um 08:30 Uhr fiel der Diebstahl auf. Bei dem Wagen handelt es sich um einen weißen Sprinter der Marke Mercedes-Benz, an dem ein Kühlaggregat angebracht war. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er das Kennzeichen DN-ZG 21.

Auch in Langerwehe wurde ein Mercedes-Sprinter entwendet; in der Zeit zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:50 Uhr. Der Wagen war in der Josef-Schwarz-Straße abgestellt. Es handelt sich um einen weißen Sprinter mit grüner Firmenaufschrift, an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-E2804 angebracht war.

In beiden Fällen waren die Fahrzeuge verschlossen und alle Schlüssel noch vorhanden. Der oder die Täter entwendeten die Sprinter auf unbekannte Weise. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell