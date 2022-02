Polizei Düren

POL-DN: Drei Fälle von Impfpassfälschungen

Düren/Jülich (ots)

Polizeibeamte der Wachen Jülich und Düren mussten sich gestern mit Fällen von Impfpassfälschungen befassen.

Am Montag den 14.02.2022 gegen 11:10 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Düren in eine Apotheke in der Dürener Innenstadt gerufen, nachdem einer 42-jährigen Mitarbeiterin aufgefallen war, dass Eintragungen im Impfpass eines 24-jährigen Mannes aus Nörvenich augenscheinlich gefälscht waren. Am gleichen Tag, gegen 16:50 Uhr, wurden Beamte der Wache Düren zu einer anderen Apotheke in der Innenstadt von Düren gerufen. Hier fielen einer 34-jährigen Apothekenmitarbeiterin ebenfalls Unregelmäßigkeiten im Impfpass einer 22-jährigen Frau aus Rölsdorf auf, die Rückschlüsse auf eine Fälschung zuließen. Gegen 16:44 Uhr wurden Beamte der Polizei Jülich zu einer Arztpraxis in Aldenhoven entsandt. Hier wurde bekannt, dass bereits am Freitag, den 11.02.2022 ein 25-jähriger Mann aus Düren versucht hat, in einer Apotheke in Düren mit einem augenscheinlich gefälschten Impfausweis, versehen mit Unterschriften des Arztes aus Aldenhoven, eine Zertifizierung zu erlangen. Die Mitarbeiterin der Apotheke schöpfte allerdings Verdacht und hielt Rücksprache mit dem Arzt aus Aldenhoven. Hier wurde festgestellt, dass der 25-Jährige kein Patient des Arztes ist. In allen Fällen wurden Anzeigen wegen des Verdachtes der Fälschung von Impfausweisen erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

