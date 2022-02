Polizei Düren

POL-DN: Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Kreis Düren (ots)

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemiegeschehen kam es analog zu den Montagen in den vergangenen Wochen erneut zu Versammlungen in Düren und Jülich. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Die Polizei schätzt, dass in Jülich bei einer angemeldeten Versammlung mit dem Titel "Für eine freie Impfentscheidung und vollständige Wiederherstellung unserer Grundrechte und gegen jegliche Form von Extremismus und Totalitarismus" in der Zeit zwischen 18:13 Uhr und 19:25 Uhr etwa 90 Personen friedlich demonstrierten. Fast zeitgleich unterstützten in Jülich bei einer ebenfalls angemeldeten Versammlung mit dem Titel "Jülich solidarisch" nach polizeilichen Schätzungen ca. 50 Personen die Coronamaßnahmen. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen Im Stadtgebiet Düren kam es am Montag in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr erneut zu einer nicht angemeldeten Versammlung von polizeilich geschätzten 300 Personen. Auch diese Versammlung verlief störungsfrei. Aufgrund der Nichtanmeldung der Versammlung wurde eine Strafanzeige gefertigt.

