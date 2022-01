Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (29/2022) Update zum Busunfall - Sechs Insassen leicht verletzt, B 247 für Fahrzeugbergung weiter voll gesperrt

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (jk) - Bei dem Unfall eines Linienbusses am Montagvormittag auf der B 247 (wir berichteten) wurden sechs Fahrgäste leicht verletzt. Die verbliebenen neun Insassen sowie auch der Busfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. An dem Bus, bei dem es sich nicht um einen Schulbus handelte, entstand erheblicher Schaden. Für die Dauer der Fahrzeugbergung bleibt die B 247 weiter gesperrt. Derzeit geht man von etwa zwei Stunden aus.

