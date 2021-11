Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl nach Einbruch in Schule

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 17 Uhr am Freitag (19. November) und 7.45 Uhr am Montag (22. November) gelangten unbekannte Täter durch ein Fenster in das Untergeschoss einer Realschule am Gillesweg. Die Täter entwendeten etwa 25 Meter Kabel.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell