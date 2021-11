Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Heinsberg (ots)

Aus einem Kastenwagen entwendeten unbekannte Täter zwischen 16 Uhr am Freitag (19. November) und 7.30 Uhr am Montag (22. November) Werkzeug und Autoreifen. Das Fahrzeug stand vor einem Wohnhaus an der Oppelner Straße.

