Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Nach Verkehrsunfall: Polizei sucht flüchtigen Fahrradfahrer

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Dienstag, den 14.09.2021, ereignete sich gegen 15:35 Uhr, auf der Verdener Landstraße, in Höhe der Hausnummer 55, ein Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Fahrradfahrer. Ein 66-jähriger Mann aus Minden war mit seinem Wohnmobil die Verdener Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt gefahren, als er einen auf dem dortigen Radfahrstreifen fahrenden Fahrradfahrer vorbeifuhr. Plötzlich wechselte der Radler vom Radweg auf die Fahrbahn und prallte dabei mit dem auf gleicher Höhe fahrenden Camper zusammen. Der unbekannte Fahrer stürzte durch den Zusammenstoß, gab aber gegenüber dem Mindener an unverletzt zu sein. Danach war er wieder auf sein Fahrrad gestiegen und über den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters davongefahren. Kurz nach dem Unfall entdeckte der Fahrzeugführer, dass durch die Kollision mit dem Fahrrad eine Beschädigung an seinem Wohnmobil entstanden war. Die Polizei in Nienburg sucht jetzt nach dem unfallflüchtigen Mann auf einem silbergrauen Damenfahrrad mit schwarzem Drahtkorb. Er wird durch den Unfallbeteiligten auf ca. 60 Jahre alt geschätzt, hatte einen weißen Kinnbart und weiße kurze Haare. Er trug zum Unfallzeitpunkt eine beigefarbene Jacke und blaue Jeans. Hinweise werden unter 05021/9778 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell