Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (28/2022) Busunfall auf B 247 zwischen Duderstadt und Mingerode - Straße aktuell voll gesperrt, Erstmeldung

Göttingen (ots)

B 247 zwischen Duderstadt und Mingerode

Montag, 17. Januar 2022, gegen 11.30 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Die B 247 zwischen Duderstadt und Mingerode (Landkreis Göttingen) ist nach einem Verkehrsunfall aktuell voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam ein in Richtung Mingerode fahrender Linienbus gegen 11.30 Uhr im Bereich der Weinbergkurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und kippte im Graben auf die Seite. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich fünfzehn Fahrgäste in dem Bus befunden haben. Der Busfahrer alarmierte selbst die Rettungsdienste. Ersten Informationen zufolge, wurde mindestens eine Person leicht verletzt. Weitere Einzelheiten liegen im Moment noch nicht vor. Polizei und Feuerwehr sind an der Unfallstelle im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell