POL-DN: Durch Schranke gestoppt - Radfahrer leicht verletzt

Jülich (ots)

Bei dem Vorhaben, das Gelände des Forschungszentrums in Jülich zu befahren, wurde ein 46 Jahre alter Mann aus Jülich durch eine Schranke aufgehalten.

Der Mann war gegen 10:27 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wilhelm-Johnen-Straße in Richtung Forschungszentrum unterwegs. Er beabsichtigte, die geöffnete Schranke zu passieren. Hierzu nahm er während der Fahrt seine Identifikationskarte, die ihn zum Betreten des Geländes berechtigt, aus seiner Jackentasche. Diese hielt er dann einem Sicherheits-Mitarbeiter des Forschungszentrums entgegen. Nach eigenen Angaben vernahm der Radfahrer ein zustimmendes "Okay" seitens des Mitarbeiters und er setzte daraufhin sein Weg in Richtung Zufahrtsschranke fort. Der 32 Jahre alte Sicherheits-Mitarbeiter aus Aachen hingegen konnte die Identifikationskarte nicht eindeutig erkennen. Er rief dem 46-Jährigen auf seinem Fahrrad zu, dass er anhalten solle, gleichzeitig betätigte er den Schalter zum Schließen der Schranke. Dies kam für den Velofahrer überraschend und er kollidierte mit der Schranke. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

