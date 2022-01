Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen

Allmendingen - Einbrecher machen Beute

In Munderkingen und Allmendingen waren am Donnerstag Einbrecher unterwegs.

Ulm (ots)

In Munderkingen hebelte ein Unbekannter im Verlauf des Vormittags eine Terassentür an einem Haus in der Allensteiner Straße auf. Im Innern durchwühlte der Einbrecher mehrere Zimmer. Er fand wohl Schmuck und Bargeld, welches er mitnahm. Ebenfalls im Lauf des Vormittags stieg ein Einbrecher durch Fenster in der Straße Schönblick in Allmendingen. Auch hier wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Dort fand der Einbrecher wohl Bargeld. Unerkannt gelang ihm die Flucht. Spezialisten der Polizei sicherten in beiden Fällen die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob die Fälle im Zusammenhang stehen könnten. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat in Allmendingen in der Straße Schönblick und in Munderkingen in der Allensteiner Straße am Donnerstag Vormittag verdächtige Personen geshen? - Wer hat in Allmendingen in der Straße Schönblick und in Munderkingen in der Allensteiner Straße am Donnerstag Vormittag verdächtige Fahrzeuge geshen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

+++++++ 0121909 0121555

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell