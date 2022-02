Polizei Düren

POL-DN: Bei Unfall leicht verletzt

Jülich (ots)

Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 23000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles an der Bundesstraße 55 in Mersch.

Am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger aus Jülich vor der Ortslage Mersch mit seinem Pkw die Zufahrt der Bundesstraße 55 aus Richtung Landesstraße 241 kommend und bog nach links in Fahrtrichtung Autobahn 44 ab. Hierbei übersah er den auf der Bundesstraße 55 in Fahrtrichtung Autobahn 44 fahrenden Pkw eines 63-Jährigen aus Kempen, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des Kempeners und blieb auf dem Dach liegen. Der 63-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für den Verkehr in Richtung Autobahn gesperrt. Polizeibeamte übernahmen die Verkehrsregelung.

