Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Berkelaue/ Bronze-Igel war zur Sanierung

Coesfeld (ots)

Der vermeintliche Diebstahl eines Bronze-Igels in der Berkelaue hat sich als abgesprochene Sanierungsarbeit der Stadt Billerbeck herausgestellt.

Am Mittwochmorgen (14.07.21) meldete sich ein Mitarbeiter der Stadt bei der Polizei und klärte den Sachverhalt auf. Demnach sei aus der Bevölkerung der Hinweis eingegangen, dass der Igel mit seinem Fundament locker sei. Daraufhin stellte der Bauhof diesen sicher, um am Fundament zusätzliche Anker anzubringen. Die neuen Erkenntnisse fließen nun in die Ermittlungsarbeit ein.

Ursprungsmeldung:

Wo eigentlich ein bronzener Igel seinen Platz hat, schauen drei Kinderstatuen eines Kunstwerks jetzt auf den leeren Platz im Gras. Denn Unbekannte haben den dazugehörigen kleinen Bronze-Igel an der Berkelaue gestohlen. Aufgefallen ist der Diebstahl am Montag (12.07.21). Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

