POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Geschäft- Täter flüchtet in dunklem Kombi

Gevelsberg (ots)

Am Montag, gegen 23:40 Uhr, hörte ein Anwohner der Mittelstraße einen lauten Knall aus Richtung Shop eines Telefonanbieters. Als er nachschaute, sah er eine Person aus dem Shop zu einem dunklen Kombi laufen. Augenscheinlich stieg die Person über die Fahrertür in das Fahrzeug. Der Wagen stand in der Hochstraße und fuhr in Richtung Sudfeldstraße davon. Die eintreffende Polizei stellte eine zerstörte Schaufensterscheibe des Shops fest. Aus dem Verkaufsraum wurden diverse Smartphones entwendet. Eine Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug verlief negativ.

