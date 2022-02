Polizei Düren

POL-DN: Fahrt zum Altglascontainer endet am Baum

Merzenich (ots)

Die Fahrt zum Altglascontainer endete am Dienstagmittag für eine 54 Jahre alte Frau aus Merzenich an einem Baum.

Die 54-Jährige war gegen 12:50 Uhr mit ihrem Pkw auf dem "Valdersweg" in Richtung Lindenstraße unterwegs. Auf dem Weg zu einem Altglascontainer fuhr sie, nach eigenen Angaben, an der Einmündung Valdersweg/Schützenstraße zu schnell und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug kam vor einem Baum zum Stillstand. Ein 35 Jahre alter Zeuge, ebenfalls aus Merzenich, beobachtete, wie die Frau anschließend versuchte, rückwärts zu fahren. Als der 35-Jährige an das Fahrzeug trat, nahm er deutlichen Alkoholgeruch wahr. Er zog den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss und rief die Polizei. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, dieser ergab einen Wert von 2,00 Promille. Der 54-Jährigen, die bei dem Unfall unverletzt blieb, wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell