Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - uneinsichtiger Verkehrsteilnehmer

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.01.2022 gegen 10:30 Uhr wurde der Fahrer eines Opel Insignia in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die vorgeschriebene Hauptuntersuchung beim TÜV war bereits im Februar 2021 abgelaufen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet jetzt neben 60 Euro Bußgeld auch ein Punkt im Verkehrszentralregister. Der Betroffene kommentierte die Verkehrskontrolle als "Schwachsinn" und "unnötig".

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell