HZA-BS: Illegale Beschäftigung aufgedeckt/Einen illegal in Deutschland beschäftigten Vietnamesen griff der Zoll am 28.06.2021 in einem Restaurant in der Göttinger Innenstadt auf.

Bedienstete des Hauptzollamts Braunschweig, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Göttingen, führten am 28.06.2021 eine Prüfung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) in einem Restaurant in der Göttinger Innenstadt durch. Dabei wurde auch eine männliche Person arbeitend angetroffen, die sich mit einem vietnamesischen Reisepass sowie einem deutschen Aufenthaltstitel auswies. Eine Überprüfung der Ausweisdokumente ergab, dass es sich dabei um Fälschungen handelte. Daher wurde die männliche Person zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizei gebracht, wo festgestellt wurde, dass der Mann nicht zum ersten Mal mit gefälschten Papieren in Deutschland tätig war. Kollegen der Berliner FKS hatten ihn bereits im Jahr 2017 unter anderen Personalien aufgegriffen und ein Strafverfahren wegen illegalem Aufenthalt durch Arbeitsaufnahme eingeleitet.

Nunmehr wurde gegen den vietnamesischen Staatsbürger ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen illegalem Aufenthalt, illegaler Beschäftigung und Urkundenfälschung eingeleitet. Das Ausländeramt der Stadt Göttingen wurde unterrichtet und wird über die weiteren, ausländerrechtlichen Maßnahmen entscheiden. Die gefälschten Ausweisdokumente wurden durch den Zoll eingezogen.

