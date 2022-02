Polizei Düren

POL-DN: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Nörvenich (ots)

Ein Alleinunfall mit einem Schwerverletzten und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25500 Euro ereignete sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 477 in Nörvenich.

Am Samstag, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 31- Jähriger aus Nörvenich die Bundesstraße 477 in Fahrtrichtung Blatzheim. In Höhe des Fliegerhorstes geriet er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr, nachdem er mit einem Straßenschild kollidierte, eine Wiese und einen Zaun des Kasernengeländes und kam nach etwa 150 m mit seinem zerstörten Fahrzeug zum Stehen. Der Nörvenicher verletzte sich durch die Kollision schwer und wurde nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Während der Erstbehandlung konnte durch die Rettungskräfte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholvortest war nicht möglich. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein konnte die Polizei nicht mehr beschlagnahmen; dieser wurde dem Nörvenicher bereits vor Monaten wegen Alkohol am Steuer weggenommen.

